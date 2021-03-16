وكالة الرأي الفلسطينية مديريات الداخلية تشرع بتسليم الهوية الأولى لطلبة المدارس وكالة الرأي الفلسطينية 26 وفاة و2099 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية كلية الرباط بالداخلية تفتتح مركزاً إلكترونياً للاستشارات القانونية "المجانية" وكالة الرأي الفلسطينية أطباء مستشفى الإندونيسي ينقذون شاباً بعد تعرضه لجروح قطعية قاتلة بالرقبة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة تبدأ الجولة الثانية من حملة تطعيم لقاح كوفيد19 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: دخلنا موجة ثانية من "كورونا" لكن ببطء شديد وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الأشغال وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تطلق حملة لتنظيف مقبرة الشهداء وكالة الرأي الفلسطينية نيابة غزة الجزئية تختتم دورة مهارات وفنون التحقيق لضباط مركز شرطة الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية السلطة القضائية تعقد محاكمات بمركز إصلاح وتأهيل" أصداء "
أخبار » الأخبار الفلسطينية

26 وفاة و2099 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس

16 آذار / مارس 2021 01:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 26 حالة وفاة، و2099 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة بالضفة الغربية: " الخليل 6، سلفيت 3، نابلس 3، طولكرم 3، قلقيلية 2، طوباس 1، رام الله والبيرة 1، أريحا والأغوار 1"، و6 وفيات في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " سلفيت 86، نابلس 424، طولكرم 183، جنين 183، بيت لحم 174، قلقيلية 67، الخليل 351، ضواحي القدس 67، طوباس 52، رام الله والبيرة 286، أريحا والأغوار 18"، مدينة القدس 208.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت 81، نابلس 361، طولكرم 71، جنين 108، بيت لحم 206، قلقيلية 28، الخليل 563، ضواحي القدس 62، طوباس 46، رام الله والبيرة 427، أريحا والأغوار 38"، مدينة القدس 422.

وذكرت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 183 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تواصل تنفيذ جلسات الدعم النفسي للأطفال بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟