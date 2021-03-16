26 وفاة و2099 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 26 حالة وفاة، و2099 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة بالضفة الغربية: " الخليل 6، سلفيت 3، نابلس 3، طولكرم 3، قلقيلية 2، طوباس 1، رام الله والبيرة 1، أريحا والأغوار 1"، و6 وفيات في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " سلفيت 86، نابلس 424، طولكرم 183، جنين 183، بيت لحم 174، قلقيلية 67، الخليل 351، ضواحي القدس 67، طوباس 52، رام الله والبيرة 286، أريحا والأغوار 18"، مدينة القدس 208.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت 81، نابلس 361، طولكرم 71، جنين 108، بيت لحم 206، قلقيلية 28، الخليل 563، ضواحي القدس 62، طوباس 46، رام الله والبيرة 427، أريحا والأغوار 38"، مدينة القدس 422.

وذكرت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 183 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.