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شركة التوزيع: فصل خطي كهرباء من الداخل المحتل لأعمال الصيانة

16 آذار / مارس 2021 02:06

غزة- الرأي:

أصدرت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، تنويهاً للمواطنين بفصل خط بغداد المغذي لمحافظة غزة من الداخل المحتل، يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن الفصل سيبدأ، من الساعة 10 صباحاً وحتى الخامسة مساء، وذلك لزوم تغيير قاطع رئيسي من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية.

كما سيتم فصل خط "F8" المغذي لمحافظة خانيونس بسبب أعمال صيانة واجبة من داخل أراضي عام 48، يوم الخميس القادم الموافق 25/3/2021 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً (9:00 – 17:00).

وأهابت الشركة بالأخوة المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الضرورية لتدارك حدوث أضرار نتيجة هذا الفصل الطارئ للتيار.

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