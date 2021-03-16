مستوطنون يجرفون أراضٍ زراعية جنوب الخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الثلاثاء، أراضٍ زراعية في منطقة العيون البيض في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية إن آليات مستوطني "ماعون" و"كرمئيل" المقامتين على أراضي تعود ملكيتها لعائلات "بحيص، وأبو زهرة، وادعيس" بهدف الاستيلاء عليها، لصالح ربط المستوطنتين جغرافياً.

وبينت المصادر أن المستوطنين جرفوا أرضٍ مجاورة قبل أسبوع، وتم إيقافهم من قبل المواطنين ولجان الحماية والصمود.

وأشارت إلى أن اعتداءات المستوطنين على ممتلكات المواطنين وأراضيهم تسير بشكل ممنهج ومكثف، بهدف التوسع الاستيطاني.