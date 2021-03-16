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الاحتلال يسجل 2003 إصابات جديدة بـفيروس "كورونا"

16 آذار / مارس 2021 03:30

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2003 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي إنّ هناك انخفاض في عدد الإصابات بالتزامن مع تكثيف حملة التطعيم ضد الفيروس، ومواصلة خطة الخروج من الإغلاق".

وأشارت إلى أنه تم يوم أمس الاثنين، فحص 86152 عينة مخبرية لاكتشاف "كورونا"، حيث أظهرت النتائج بأن 2.4% منها موجبة.

وأوضحت أنّه يوجد في أقسام "كورونا" في المستشفيات 961 مصاباً، بينهم 602 بحالة خطيرة و211 بحالة حرجة تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت أنّ إجمالي الإصابات بلغ 821762 إصابة، بينما حصيلة الوفيات وصلت لـ6037 حالة وفاة، منذ بدء جائحة "كورونا" لدى الاحتلال الإسرائيلي

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