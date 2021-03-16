الاحتلال يصادق على هدم خربة "الميتة" بالأغوار الشمالية

فلسطين المحتلة - الرأي

صادقت المحكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا على قرار هدم خربة "الميتة" في الأغوار الشمالية، وردت الالتماس الذي تقدمت به هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، الاحتلال رد التماس لوقف إخطارات الهدم التي سلمتها قوات الاحتلال قبل حوالي شهر لـ26 عائلة من الخربة.

وفي نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال خربة "الميتة" بالأغوار الشمالية وأخطرت بإخلاء وهدم جميع العائلات التي تسكن الخربة، فيما قامت ما تسمى "بالإدارة المدنية" بتصوير مساكن الأهالي في خربة الميتة.

وتصاعدت وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، بشكل مضطرد خلال الأعوام الأخيرة، من حيث الكم وحجم الضرر الواقع على المواطنين الفلسطينيين.