إعادة إصلاح خطة كهرباء البحر المغذي لشمال غزة

غزة- الرأي:

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، أن جهودها بالتعاون مع سلطة الطاقة نحت في إعادة وإصلاح خط البحر المغذي لمحافظة الشمال.

وقالت الشركة في بيان مقتضب: "إن الخط متعطل منذ 18يوماً، وتحديداً يوم 27 فبراير، مما كان له تأثير بالغ على كافة مناحي الحياة في محافظة الشمال وأدى إلى توقف الكثير من المرافق الحيوية".

وبينت أن طواقمها تعمل حالياً على إعادة التشغيل والتحميل التدريجي للخط الذي تبلغ قدرته قرابة (13) ميجاوات، وهي كمية كهرباء أدى فقدانها طيلة هذه المدة إلى التأثير على برنامج توزيع الكهرباء في قطاع غزة.