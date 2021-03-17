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الطقس: أجواء غائمة جزئيًا إلى صافية

17 آذار / مارس 2021 08:29

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا، باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 ويكون الجو، يوم غدٍ الخميس، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

 والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، السبت المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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