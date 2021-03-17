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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

17 آذار / مارس 2021 08:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قلقيلية - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 10 مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مكتنب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من بيت لحم، وهم: عمار العمور، ومأمون العمور، ومعتز العمور، وعبد فرج سلهب، وعبد الله سلهب.

وقال المكتب، إن القوات اعتقلت المواطنين: أحمد زهير شتيوي (31 عاما)، ومعاذ ماهر ياسين (21 عاما) من مدينة قلقيلية بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: أحمد زيدان، وأحمد أبو زيتون من طولكرم، وجمال إبراهيم من نابلس.

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