وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة جزئيًا إلى صافية وكالة الرأي الفلسطينية بحضور "القسام".. حماس تزور عائلة "اللحام" وتقدم لهم مساعدة مالية وكالة الرأي الفلسطينية إعادة إصلاح خطة كهرباء البحر المغذي لشمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل الفلسطينية توقع على ميثاق شرف في القاهرة بشأن الانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية "معروف": مؤشر الحالة الوبائية أساسه قدرة وزارة الصحة على التعامل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على هدم خربة "الميتة" بالأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادر بضائع لمطابع بغزة على "كرم أبو سالم" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسجل 2003 إصابات جديدة بـفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يجرفون أراضٍ زراعية جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية "المذياع".. بصيص أمل الأسرى لمتابعة أخبار العالم الخارجي
أخبار » الأخبار العبرية

نتنياهو يزور الإمارات غدًا الخميس

17 آذار / مارس 2021 08:37

نتنياهو وولي عهد الإمارات محمد بن زايد
نتنياهو وولي عهد الإمارات محمد بن زايد

القدس المحتلة - الرأي

ذكر موقع صحيفة "يسرائيل" هيوم العبرية، الليلة الماضية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعتزم التوجه يوم الخميس المقبل إلى الإمارات في زيارة لعدة ساعات.

وبحسب الموقع، فإن مكتب نتنياهو استأنف الاتصالات مع المسؤولين بالإمارات لتنسيق الزيارة، لكن حتى اللحظة لا يوجد موافقة نهائية على المخطط الجديد.

وكانت الأردن عرقلت الخميس الماضي، رحلة نتنياهو إلى الإمارات بسبب منع "إسرائيل" لولي العهد الأردني بزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه بحراسة كبيرة، ما تسبب بتوتر جديد بين الجانبين، قبل أن تسمح بالزيارة، إلا أنه كان تم إلغائها.

يشار إلى أن نتنياهو تحدث مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد يوم الخميس الماضي واتفقا على ترتيب لقاء قريب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تواصل تنفيذ جلسات الدعم النفسي للأطفال بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟