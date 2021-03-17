نتنياهو يزور الإمارات غدًا الخميس

القدس المحتلة - الرأي

ذكر موقع صحيفة "يسرائيل" هيوم العبرية، الليلة الماضية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعتزم التوجه يوم الخميس المقبل إلى الإمارات في زيارة لعدة ساعات.

وبحسب الموقع، فإن مكتب نتنياهو استأنف الاتصالات مع المسؤولين بالإمارات لتنسيق الزيارة، لكن حتى اللحظة لا يوجد موافقة نهائية على المخطط الجديد.

وكانت الأردن عرقلت الخميس الماضي، رحلة نتنياهو إلى الإمارات بسبب منع "إسرائيل" لولي العهد الأردني بزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه بحراسة كبيرة، ما تسبب بتوتر جديد بين الجانبين، قبل أن تسمح بالزيارة، إلا أنه كان تم إلغائها.

يشار إلى أن نتنياهو تحدث مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد يوم الخميس الماضي واتفقا على ترتيب لقاء قريب.