فوائد الماء بالليمون.. يساعد فى إنقاص الوزن والتحكم بضغط الدم

من الأخطاء الشائعة التى يرتكبها معظم الناس عند محاولة إنقاص الوزن هو تناول القليل من الماء يوميًا، حيث يعتبر الحفاظ على كمية الماء التى يحتاجها الجسم أمر بالغ الأهمية، فتناول كمية غير كافية من الماء يضر بعملية التمثيل الغذائى ويبطء الهضم والشعور الدائم بالجوع، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف اينديا".

وشرب 2-3 لترات من الماء أمر مهم يوميًا، لكن هناك من ينسى شرب الماء، بينما يشعر آخرون بالملل من شرب الماء العادى، لذلك من الطرق الممتازة لزيادة استهلاك الماء إضافة بعض النكهات الطبيعية إليه، ويمكن أن يساعد إضافة الليمون إلى الماء بتحقيق نتائج رائعة.

شرب ما يسمى بماء الليمون المنقوع له العديد من الفوائد الصحية المختبرة، حيث يمكن أن يساعد فى إنقاص الوزن والحفاظ على استقرار مستويات ضغط الدم، كما أن له نكهة منعشة ويوفر جرعة جيدة من العناصر الغذائية الصحية حيث إن الليمون غنى بفيتامين سى ومضادات الأكسدة كما أنه منخفض السعرات الحرارية.

ماء الليمون المنقوع



ومن السهل جدًا إعداد هذا المشروب المنقوع، عن طريق غسل ليمونة جيدًا وتقطيعها إلى شرائح رفيعة مع إزالة الأطراف، ثم أضف شرائح الليمون إلى زجاجة مملوءة بالماء وقم بتبريد الماء المنقوع فى الثلاجة لمدة تتراوح من ساعة إلى 4 ساعات، ويمكنك أيضًا إضافة المزيد من النكهات إليها مثل شرائح الخيار وأوراق النعناع وملعقة صغيرة من بذور الريحان، سيؤدى ذلك إلى مضاعفة الفوائد الصحية للمياه المنقوعة.

جدير بالذكر أن شرب الماء المنقوع بالليمون يمكن أن يدعم فقط خطة إنقاص الوزن، ولكن يجب أن تتبع بجانبه نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة يوميًا من أجل تحقيق نتائج إيجابية.