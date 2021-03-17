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ربوتوتات بجلود بشرية قريبة الى الواقع

17 آذار / مارس 2021 09:28

ربوتوتات بجلود بشرية قريبة الى الواقع
ربوتوتات بجلود بشرية قريبة الى الواقع

جماليات النحت والفن وجدت لها دروا مهما في صناعة ما تسمى الروبوتات البشرية لترافق التكنولوجبا وتحققان معا النتيجة الأفضل.

شركة روسية وبهدف البحث عن المظهر الواقعي للروبوتات البشرية وتطويرها افتتحت قسمًا جديدًا لها في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى شرقي البلاد اما مهمته الأساسية فهو تصميم الجلد الصناعي شديد الواقعية معتمدا على القولبة ثلاثية الأبعاد.

وقال رئيس قسم البحث والتطوير، بيوتر تشيجودايف: "يوجد لدينا مختبر لتطوير الجلد الاصطناعي لروبوتاتنا فائق الواقعية حيث سنصنع العيون والأسنان الغلاف الخارجي بالكامل وسندمج جماليات النحت والفن مع المعرفة الرقمية والتقنية من أجل تحقيق قفزة نوعية في هذا الاتجاه".

ويضم طاقم العمل بالقسم متخصصين يعملون مع البوليمر أي المركب ذو الوزن الجزيئي بالإضافة إلى فنانين ومصممي نماذج ثلاثية الأبعاد.

وفي الوقت الحالي يطور المختبر نموذجًا أوليًا لروبوت بشري يدعى أليكسي وهو اسم رئيس مجلس إدارة شركة بروموبوت والذي قال إن الجميع سيتمكنون من طلب روبوت مع أي مظهر يريدون للاستخدام المهني أو الشخصي.. أما الإنتاج الضخم لهذه النماذج فسيبدأ بحلول نهاية العام.

واضاف تشيفودايف: "إذا قمنا بعمل عين عالية الجودة ، فيمكننا استخدامها لجميع نماذجنا الأخرى. لذلك، الآن أهم شيء هو جلب تلك التطورات التي يجب أن ننتج بكميات كبيرة. ونخطط لإنتاج كميات كبيرة من هذه التقنيات بحلول نهاية العام ونريد أن نبدأ في إنتاج الجسم بالكامل".

وتقدم الشركة حسبما تقول الخدمات في اربعين دولة حول العالم كمسؤولين ومروجين واستشاريين وأدلاء وبوابين لتحل محل أو تكمل دور الموظفين البشريين.

ويمكن أن يكلف الروبوت الواحد من عشرين الف إلى خمسين ألف دولار بناءً على خيارات التخصص المختلفة

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