61440 جرعة لقاح كورونا ستصل فلسطين اليوم وغدًا

رام الله - الرأي:

أفادت وزارة الصحة برام الله، بوصول كميات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمحافظات الشمالية والجنوبية اليوم وغدًا.

وقالت الوزارة، إن 37440 ألف جرعة من لقاح فايزر، و24 ألف لقاح استرازنيكا سيصل إلى فلسطين عبر مؤسسة كوفاكس.

وذكرت أن هذه اللقاحات ستعطى للكوادر الطبية والصحية ومرضى الكلى والسرطان ومن هم فوق الـ75 عاماً.

وأكدت الوزارة أنها ستكون الجهة المخولة بإعطاء المطاعيم وذلك من أجل ضمان أمان المطاعيم وجودتها والمحافظة على سلسلة التبريد ومراقبتها كما نصت على ذلك منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أن وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين (الأونروا) وجميع مقدمي الخدمات الصحية شركاء أساسيون في مرحلة إعطاء المطاعيم في المراحل القادمة وذلك من أجل تطعيم المواطنين في المخيمات داخل فلسطين، علماً بأن الوزارة قامت بعمل الترتيبات اللازمة مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والأونروا لتطعيم المواطنين في المخيمات.