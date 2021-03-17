خدمات الطفولة تنظم لقاءاً تثقيفياً للنساء بشرق غزة

غزة- الرأي

نظمت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، فعالية للنساء ضمن سلسلة فعاليات يوم المرأة العالمي (8آذار)، وذلك في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة.

وأوضحت المنسقة وسام المدهون من الجمعية، أن الفعالية شملت الحديث عن الدور المهم للمرأة في المجتمع والنجاحات التي حققتها خلال الأعوام الماضية، ومدى صمود وتضحيات المرأة الفلسطينية.



وعرض أ. سامي قاسم خلال كلمه له في الفعالية، مجموعة من قصص النجاح التي خاضتها النساء الفلسطينيات اللاتي خرجن من رحم المعاناة، سواء على الصعيد المحلي أوالدولي فهن مبدعات في كافة الميادين العلمية والمجتمعية.

وأشارت المدهون، إلى أن فعاليات يوم المرأة تأتي ضمن الخطة التي أعدتها الجمعية لعام 2021م، والتي من أبرز أهدافها حماية المرأة وتطوير قدراتها وتثقيفها بشتى المجالات الحياتية، معربةً عن شكرها للمحاضرين والنساء اللاتي التزمنَ بالحضور وتفاعلنَ بشكل ايجابي مع الفقرات المتنوعة، وحرصهنَ على الافادة منها.