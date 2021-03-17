25 وفاة و1916 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 25 حالة وفاة و1916 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1875 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 25 حالة وفاة بالضفة: "طولكرم 2، نابلس 5، الخليل 6، سلفيت 1، رام الله والبيرة 7، بيت لحم 4".

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " قلقيلية 106، طولكرم 194، نابلس 359، الخليل 390، سلفيت 70، ضواحي القدس 79، جنين 191، رام الله والبيرة 330، بيت لحم 137، طوباس 40، أريحا والأغوار 20".

وذكرت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " قلقيلية 128، طولكرم 96، نابلس 331، الخليل 429، سلفيت 58، ضواحي القدس 117، جنين 70، رام الله والبيرة 413، بيت لحم 168، طوباس 24، أريحا والأغوار 41".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 187 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 56 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.