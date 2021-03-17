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الاحتلال يجرف أراضي غرب سلفيت المحتلة

17 آذار / مارس 2021 03:13

الضفة المحتلة-الرأي:

جرفت سلطات الاحتلال، عددا من الدونمات من أراضي قرية بروقين غرب سلفيت، لصالح توسيع مستوطنة آرائيل الصناعية الواقعة شمال غرب سلفيت المحتلة.

وأفاد مجلس قروي بروقين، بأن عددا من الجرافات شرعت منذ صباح اليوم بتجريف مساحات واسعة من أراضي منطقة "الحرايق" القريبة من خربة قرقش الأثرية الواقعة شمال القرية لصالح إقامة مصنع جديد تابع لتجمع آرائيل الصناعي.

 وأعلن الاحتلال قبل أكثر من عام الاستيلاء على 18 دونما من تلك المنطقة، لكنه حتى اليوم قام بتجريف أكثر من 60 دونما من أراضي المواطنين، وبات على مسافة قريبة من بيوت القرية.

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