الفصائل تختتم حوارها بالقاهرة بتوقيع "ميثاق شرف"

وكالات-الرأي:

أكدت الفصائل الفلسطينية المُجتمعة في القاهرة، اليوم الأربعاء، على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية القادمة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي لأية مُعيقات لها خاصة في القدس.

وجاء ذلك، في البيان الختامي للجولة الثانية من الحوار الفلسطيني، التي انعقدت في القاهرة، الثلاثاء والأربعاء؛ لمناقشة الملفات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وشددّت الفصائل في بيانها، على "وحدة الأراضي الفلسطينية قانونياً وسياسياً".

وذكر البيان، أن الفصائل المشاركة في الانتخابات وقّعت على ميثاق شرف تأكيداً على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المنافسة، متابعًا "أكد المشاركون على استكمال تشكيل القيادة المُوحدة للمقاومة الشعبية الشاملة، وتفعيلها وفقاً لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير".

واعتبر البيان، أن مؤتمر الأمناء العامين (للفصائل الفلسطينية) في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه.

وفي 3 سبتمبر/ أيلول 2020، عقد الأمناء العامّون للفصائل الفلسطينية لقاءً مُشتركاً، في بيروت ورام الله، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين ناقشوا بمسؤولية عالية القضايا الوطنية كافة، والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، استناداً للمرسوم الرئاسة الصادر في 15 يناير 2021.

وناقشت الفصائل، سبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالته للجهات المختصة.

واستمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأوضح البيان أن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني قدّمت تقريراً تفصيلياً حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة.

وبيّن أن المجتمعين ناقشوا آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد، وعدد أعضائه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.