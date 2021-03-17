نتنياهو يؤجل زيارته للإمارات

الداخل المحتل-الرأي:

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن قرار رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" تأجيل زيارته المقررة غدا إلى الإمارات المتحدة.

وألمحت الصحيفة، إلى أن الغاء الزيارة جاء بسبب تصريحات المسئولين الإماراتيين الذين أعربوا عن رفضهم لمحاولات نتنياهو استغلال علاقاته مع ولي العهد في حملته الانتخابية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر مسؤولون إماراتيون، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، يفضل عدم زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، غدا، وتأجيلها إلى ما بعد انتخابات "الكنيست".

ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤولين مقربين من ابن زايد قولهم إن ولي عهد أبو ظبي لا يعتزم الالتقاء بنتنياهو قبل الانتخابات؛ كون "الإمارات ليست مهتمة بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية".

وجاء ذلك على ضوء الحديث عن نية نتنياهو زيارة الإمارات غدا الخميس، بعد تأجيلها عدة مرات، كان آخرها الأسبوع الماضي؛ بسبب منع الأردن طائرة رئيس حكومة الاحتلال استخدام مسارها الجوي في طريقه لأبو ظبي.