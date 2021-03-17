بريطانيا تشهد ولادة أول طفل بأجسام مضادة لـ كورونا

وكالات-الرأي:

حصل أول مولود فى العالم على أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد، إذ تلقت أمه أولى جرعات لقاح "كوفيد-19" خلال فترة الحمل، ويولد الطفل حاملا للأجسام المضادة.

وبحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، كانت الأم الحامل واحدة من العاملات بالصفوف الأولى بالرعاية الصحية، وقد حصلت على جرعة لقاح موديرنا فى أسبوع حملها الـ 36، فى يناير الماضى.

وأوضح الأطباء المشرفين على الحالة الصحية للأم وهما "بول جيلبرت" و"تشاد رودنيك" أن السيدة أنجبت طفلتها بعد 3 أسابيع من تلقيها اللقاح، وكانت الطفلة نشيطة وبحالة صحية جيدة بل وجسمها مزود بالأجسام المضادة للفيروس.

وحلل الأطباء الدم من الحبل السرى للطفلة، وتم اكتشاف الأجسام المضادة فى وقت الولادة، وعلى هذا المنوال هناك إمكانية للحماية والحد من مخاطر العدوى من فيروس سارس- CoV-2 مع تطعيم الأم.

وأكد الأطباء أن هذه هى المرة الأولى فى العالم التى يتم الإبلاغ فيها عن ولادة طفل بأجسام مضادة بعد التطعيم، موضحين: "قمنا بعمل اختبار للحبل السرى للطفلة لمعرفة ما إذا كانت الأجسام المضادة فى الأم قد انتقلت إلى الطفل، وهو شىء نراه يحدث مع اللقاحات الأخرى التى تُعطى أثناء الحمل".