القانوع: خطوات عملية مقبلة تتعلق بالانتخابات وتحصينها

غزة – الرأي:

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، "نحن في حالة تشاور مستمر مع مختلف الفصائل والقوى للاتفاق على شكل المشاركة في انتخابات التشريعي ولا يزال خيارنا قائمة وطنية تجمع كل فصائل شعبنا لمواجهة التحديات".

وأضاف القانوع خلال حديثه لقناة الميادين، "إن الهدف من مسار الانتخابات هو الشراكة في العمل السياسي وإنقاذ المشروع الوطني سواء كانت مشاركتنا في انتخابات التشريعي بقائمة مشتركة أو منفردة".

وأكد أن حوارات القاهرة خلال اليومين الماضيين تمتعت بروح إيجابية وهناك خطوات عملية وجادة بشأن ترتيبات انعقاد انتخابات المجلس التشريعي وتحصينها.