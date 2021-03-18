الطقس: انخفاض على الحرارة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم السبت غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ليصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ويصبح الجو ربيعياً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.