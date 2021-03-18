أسعار العملات الرئيسية اليوم الخميس

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
18 آذار / مارس 2021 08:10
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار العملات لليوم الخميس كما يأتي:
الدولار: 3.29
الدينار: 4.64
اليورو: 3.93
خدمات الطفولة تنظم لقاءاً تثقيفياً للنساء بشرق غزة
08:56طعامك الصحي دليلك للحصول على بشرة مشرقة
08:51ما هى أعراض مرض كورونا طويل الأمد وما مدة استمراره؟
08:47لجنة الانتخابات تعلن آلية قبول طلبات الترشح للتشريعي
08:50الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة
08:46علماء يكتشفون ذيل القمر... هذا ما يسببه عندما ترتديه الأرض "كوشاح"
كافية
بحاجة إلى تعزيز
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015