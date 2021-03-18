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أسعار العملات الرئيسية اليوم الخميس

18 آذار / مارس 2021 08:10

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار العملات لليوم الخميس كما يأتي:

الدولار: 3.29

الدينار: 4.64

اليورو: 3.93

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