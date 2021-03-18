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"إسرائيل" تتسلم رسالة من الجنائية الدولية تتعلق بجرائم حرب

18 آذار / مارس 2021 08:20

الداخل المحتل- الرأي:

قالت وسائل اعلام إسرائيلية، إن إسرائيل تسلمت نهاية الأسبوع المنصرم خطاباً من المحكمة الدولية، يتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، أن أمام إسرائيل مهلة 30 يوما للرد على خطاب الجنائية الدولية.

ولفتت إلى أن الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة، وهي: حرب 2014، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى المسيرة على حدود غزة عام 2018.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية.

وكان عدد من المسؤولين الإسرائيليين، قالوا للقناة 13 إنهم قلقون من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.

يذكر أن فلسطين انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015.

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