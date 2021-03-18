التشريعي يُقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021

غزة – الرأي

أقر المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وملحق الخطة المالية للعام 2020 وذلك خلال جلسته المنعقدة يوم أمس الأربعاء بمقر المجلس بغزة.

وتلا وكيل وزارة المالية عوني الباشا خطاب الموازنة فيما أشار القائم بأعمال رئيس لجنة الموازنة النائب عاطف عدوان، إلى أن لجنته نظمت لقاءات عديدة لدراسة أبعاد المشروع كافة مثل: القانونية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن الموازنة العامة هي في الأصل أداة تخطيط ورقابة تعكس السياسات الحكومية.

وأوضح عدوان أن مشروع قانون الموازنة العامة ولأول مرة تم إعداده وفقاً لأسلوب موازنة البرامج والأداء الذي يُوزع مخصصات مراكز المسؤولية على برامج الموازنة وأنشطتها والتي تمثل وظائف الحكومة الرئيسية.

ولفت إلى أن النفقات العامة الاجمالية في مشروع قانون الموازنة المذكورة قُدّر بمبلغ (3,263) مليون شيكل في حين أن مبلغ الإيرادات العامة يُقدّر بمبلغ (1,473) مليون شيكل، فيما بلغت نسبة العجز المقدرة في الموازنة مبلغ (1,790-) مليون شيكل.

ودعا عدوان، الجهات الحكومية للبحث عن مصادر خارجية لتغطية العجز في الموازنة والسعي لدى الأشقاء والأصدقاء للحصول على مزيد من المنح والهبات والتبرعات، مهيباً بضرورة زيادة الاحداثيات الوظيفية لوزارات العدل والزراعة والأوقاف، بالإضافة لبعض التوصيات المهمة الأخرى والمتعلقة بالعمل الحكومي الخدماتي.

ملحق الخطة المالية رقم "2" للعام 2020م

إلى ذلك أشار عاطف عدوان؛ في معرض حديثه أثناء الجلسة إلى أن لجنته درست وحللت الملحق المذكور وأن المبلغ الإجمالي الإضافي المطلوب اعتماده يبلغ (75,990) مليون شيكل؛ وقد جاء نتيجة الظروف الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا الأمر الذي تتطلب زيادة مخصصات بعض مراكز المسئولية لمواجهة الفايروس والحد من انتشاره، علماً بأن هذا الأمر يأتي استناداً لأحكام المادة رقم (36) من قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م.