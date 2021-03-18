حالة وفاة و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2458 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 123 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 58161 إصابة بينها 2505 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 55083 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 573 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 91 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 58.