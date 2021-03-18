"طرد الفلسطينيين".. كتاب يفضح وحشية الاحتلال في إقامة دولته

وكالات- الرأي:

أطلقت دار نشر برازيلية بالتعاون مع "المنتدى اللاتيني الفلسطيني"، كتاباً جديداً يفض وحشية الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين من أراضيهم.

وأوضح موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، أن إطلاق كتاب "طرد الفلسطينيين -مفهوم الانتقال في الفكر السياسي الصهيوني (1882-1948)" للمؤرخ الفلسطيني نور مصالحة، سيتم خلال ندوة افتراضية في العشرين من آذار/ مارس الجاري.

وتابع أن الكتاب الذي أطلق بالتعاون مع دار النشر "sunderman" البرازيلية باللغة البرتغالية، يسلط الضوء على فضح الأسلوب الوحشي الذي اعتمده الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين من أرضهم، على اعتبار أن نهج وتاريخ الصراع في وسائل الإعلام لم يركز كثيرًا على هذه العملية التي أدت إلى كارثة النكبة الفلسطينية.

وذكر أن الكتاب الذي طبع سابقاً بست لغات، ينوه إلى أن تهجير الفلسطينيين شكل أساس الدولة الصهيونية.

كما يساهم الكتاب في فهم الأسس السياسية والأيديولوجية للاحتلال الصهيوني والتطهير العرقي الذي انتهجه ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي يضحد رواية أن طرد شعب فلسطين من أرضه قضية تأتي في إطار بحث الشعب اليهودي عن وطن وملاذ لحمايته من الاضطهاد النازي ويوثق، بالدلائل كيف أن احتلال فلسطين كان مخططاً مدروساً بعناية.