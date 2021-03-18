الصحة تدعو المواطنين فوق 65 عامًا لتلقي لقاح "كورونا"

غزة- الرأي:

دعت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، التوجه إلى المراكز الصحية في كافة محافظات قطاع غزة لتلقي لقاح "كورونا" مباشرة.

وطالبت الوزارة في بيان مقتضب، المواطنين بالتوجه إلى المراكز الصحي لتلقي اللقاح، ابتداءً من يوم السبت القادم 20/3/2021 من الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً وعلى مدار أيام الاسبوع من السبت الى الخميس.

وأكدت على سلامة اللقاحات المتوفرة ونجاعتها في إعطاء المناعة اللازمة للوقاية من المرض.

وذكرت الوزارة أن مراكز التطعيم وهي على النحو التالي: - محافظة الشمال:- عيادة هالة الشوا - محافظة غزة :- عيادة صبحة الحرازين- عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة - محافظة الوسطى:- عيادة البريج وكالة - محافظة خان يونس:- عيادة مسقط القرارة - محافظة رفح:- عيادة رفح الوكالة

