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الصحة: زيادة إصابات كورونا تتطلب الالتزام بإجراءات الوقاية

18 آذار / مارس 2021 12:23

غزة – الرأي

قالت وزارة الصحة، إن قطاع غزة يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا، وعدد الحالات التي تحتاج رعاية سريرية مختلفة في أقسام العزل بالمستشفيات.

وذكرت الوزارة، أن ذلك يتطلب مزيدا من تظافر الجهود وتحقيق أعلى درجات الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من الجميع والحفاظ على كبار السن من خلال:

1- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

2- تجنب أماكن التجمعات والازدحام.

3- عدم الاختلاط مع أي شخص تظهر عليه أعراض مشابهة لكوفيد 19 أو لديه تاريخ مخالطة مع شخص مصاب.

4- الحد من مخالطة الأطفال حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض.

5- الاسراع في تلقي التطعيم وفق الفئات المعلن عنها.

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