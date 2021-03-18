وكالة الرأي الفلسطينية 17 وفاة و2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الرعاية في وزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية المباحث برفح تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة ووزارة الصحة يتفقدان عدداً من المدارس وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تشارك في اجتماع لجنة اختبار(PISA) فلسطين 2022 وكالة الرأي الفلسطينية العدل يلتقي بنقابة العاملين في صياغة الذهب والفضة والمجوهرات وكالة الرأي الفلسطينية وحدة التأمين الصحي تقدم خدمات نوعية على مدار أربعة عشر عاما الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: زيادة إصابات كورونا تتطلب الالتزام بإجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تصدر تعميماً مهماً للمصلين في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تكرم ممثلة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”
أخبار » الأخبار الفلسطينية

و1989 حالة تعافٍ

17 وفاة و2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

18 آذار / مارس 2021 01:04

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 17 حالة وفاة و2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1989 حالة تعافٍ بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة بالضفة الغربية: "الخليل 4، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، طولكرم 3، قلقيلية 1، نابلس 3"، و3 وفيات في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 168، جنين 241، سلفيت 62، رام الله والبيرة 344، نابلس 333، ضواحي القدس 85، قلقيلية 65، الخليل 320، بيت لحم 127، أريحا والأغوار 30، طوباس 32"، مدينة القدس 234.

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 117، جنين 66، سلفيت 55، رام الله والبيرة 320، نابلس 293، ضواحي القدس 79، قلقيلية 76، الخليل 392، بيت لحم 148، أريحا والأغوار 31، طوباس 39"، مدينة القدس 373.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 190 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 55 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تنظم لقاءاً تثقيفياً للنساء بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟