17 وفاة و2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 17 حالة وفاة و2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1989 حالة تعافٍ بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة بالضفة الغربية: "الخليل 4، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، طولكرم 3، قلقيلية 1، نابلس 3"، و3 وفيات في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 168، جنين 241، سلفيت 62، رام الله والبيرة 344، نابلس 333، ضواحي القدس 85، قلقيلية 65، الخليل 320، بيت لحم 127، أريحا والأغوار 30، طوباس 32"، مدينة القدس 234.

وذكرت الوزارة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 117، جنين 66، سلفيت 55، رام الله والبيرة 320، نابلس 293، ضواحي القدس 79، قلقيلية 76، الخليل 392، بيت لحم 148، أريحا والأغوار 31، طوباس 39"، مدينة القدس 373.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 190 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 55 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.