مدرسة عبد الفتاح حمود تُكرم طلابها المتفوقين

غزة – الرأي:

كرمت مدرسة "عبد الفتاح حمود" ثلة من طلابها المتفوقين، في الفصل الدراسي الأول.

وذلك بحضور الأستاذ ماجد خلف مدير المدرسة ونائبه الاستاذ إيهاب الايوبي وعدد من معلمي المدرسة وأولياء أمور الطلاب المتفوقين.

وقد وجه مدير المدرسة رسالة شكر وتقدير للطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم وذلك على جهودهم المتميزة خلال الفصل الدراسي الأول في ظل ظروف دراسية استثنائية، كما وحث الطلاب على مزيدٍ من المثابرة والاجتهاد لتحصيل مراتب أفضل.

واثنى أولياء الأمور على جهد طاقم المدرسة التعليمي الذي لم يدخر جهدًا في ظل الظروف الصعبة لخدمة أبنائنا الطلاب.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين وتوزيع شهادات شكر وتقدير عليهم.

