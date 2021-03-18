الكتلة الإسلامية تعلن بدء فعاليات المؤتمر الطلابي الدولي الثاني

غزة – الرأي:

أعلنت الكتلة الإسلامية في قطاع غزة عن بدء فعاليات المؤتمر الطلابي الدولي الثاني "دور الهيئات الطلابية والشبابية في نصرة القضية الفلسطينية ورفض التطبيع"، جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة.

وألقى بيان الإعلان عن بدء الفعاليات م. أمجد مزيد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي، الذي أكد من خلاله على دور الهيئات الشبابية والطلابية في نصرة القضية الفلسطينية وأوضح أن كافة المنظمات التي تواصلت مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر متضامنة بشكل كامل مع القضية الفلسطينية وترفض كل الممارسات الداعية للتطبيع مع العدو الصهيوني.

وذكر خلال المؤتمر الصحفي بأن عدد الدول المشاركة فيه أكثر من 25 دولة، ونوه إلى أن المشاركات جاءت عبر مؤسسات عمل طلابي وشبابي، مشيرًا إلى أن المؤتمر سينعقد في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني 30/3/2021، بمشاركة فاعلة من شخصيات وطنية ورموز دولية.

واختتم مزيد البيان بأن المؤتمر سيكون محطة انطلاق ومراكمة على كل الجهود المخلصة التي تبذلها حركات المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج مع الجهات ذات العلاقة لتجييش طاقات الأمة وشبابها وتحشيدها لنصرة قضية فلسطين قضية الأمة المركزية

