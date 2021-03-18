74 وفاة و9192 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيلها 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5627) وفاة، وإجمالي عدد الإصابات إلى (514,107) إصابة.
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18 آذار / مارس 2021 06:46
وكالات-الرأي:
أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيلها 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5627) وفاة، وإجمالي عدد الإصابات إلى (514,107) إصابة.
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