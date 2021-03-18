74 وفاة و9192 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

وكالات-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيلها 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5627) وفاة، وإجمالي عدد الإصابات إلى (514,107) إصابة.