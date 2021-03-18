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عباس يُقيل القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات

18 آذار / مارس 2021 07:07

ناصر القدوة وعباس
ناصر القدوة وعباس

وكالات-الرأي:

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قرارا بإقالة ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها.

وكلف عباس عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور.

وكان القدوة قد أعلن، أنه سيمضي قدماً في مساعيه؛ لتشكيل قائمة لخوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكداً أن السلطة قررت وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات، التي يرأسها.

وذكر القدوة في لقاء مع الصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أن "حرباً قائمة ضده" من جهات لم يسمها، وأن حملة مضايقات بدأت تستهدفه. وكان عباس أصدر قرارا، الخميس الماضي، قرارا يقضى بموجبه فصل عضو اللجنة المركزية من حركة "فتح" ناصر القدوة.

 

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