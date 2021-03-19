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الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة وجو بارد ليلاً

19 آذار / مارس 2021 09:25

حالة الطقس
حالة الطقس

فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة أن هذه الليلة سيكون الجو غائماً جزئياً باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والسبت يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 أما يوم الأحد سيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ويصبح الجو ربيعيا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين يكون الجو غائما ومغبرا، ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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