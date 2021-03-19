الاحتلال يعلن نيته ربط "تل أبيب" بالمستوطنات عبر قطار

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط لربط مدينة "تل أبيب" داخل الأراضي المحتلة عام 48، مع المستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال "ميري ريغيف" أنه سيتم تشغيل قطار خفيف بين "تل أبيب" ومستوطنات شمال الضفة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخميس، إن أولى عربات القطار، وصلت الأسبوع الماضي إلى "إسرائيل".

وذكرت أن القطار، يعمل على عجلات، وهو مزيج من سكة حديدية خفيفة وحافلة، يمكن أن تحمل ما يصل إلى 500 راكب.

وبينت أنه كان من المقرر أن يربط هذا القطار الخفيف مدن "تل أبيب واللد والرملة وريشون لتسيون"، ولكن المثير للدهشة وخلافاً لموقف المهنيين في مكتبها كان إعلان "ريغيف".