وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضار والفواكه واللحوم في أسواق غزة 19 مارس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعلن نيته ربط "تل أبيب" بالمستوطنات عبر قطار وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة وجو بارد ليلاً وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن خدعة تقرب رونالدو من "ريال مدريد" وكالة الرأي الفلسطينية وادي يُشيد بجودة منتجات الصناعات الوطنية المحلية وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا الإعلام والزراعة تنظمان جولة على منشآت القطاع الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية عباس يُقيل القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات وكالة الرأي الفلسطينية 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الأيام المقبلة حاسمة بتحديد إجراءات للحد من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تعلن بدء فعاليات المؤتمر الطلابي الدولي الثاني
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال يعلن نيته ربط "تل أبيب" بالمستوطنات عبر قطار

19 آذار / مارس 2021 09:38

قطار إسرائيلي
قطار إسرائيلي

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط لربط مدينة "تل أبيب" داخل الأراضي المحتلة عام 48، مع المستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال "ميري ريغيف" أنه سيتم تشغيل قطار خفيف بين "تل أبيب" ومستوطنات شمال الضفة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخميس، إن أولى عربات القطار، وصلت الأسبوع الماضي إلى "إسرائيل".

وذكرت أن القطار، يعمل على عجلات، وهو مزيج من سكة حديدية خفيفة وحافلة، يمكن أن تحمل ما يصل إلى 500 راكب.

وبينت أنه كان من المقرر أن يربط هذا القطار الخفيف مدن "تل أبيب واللد والرملة وريشون لتسيون"، ولكن المثير للدهشة وخلافاً لموقف المهنيين في مكتبها كان إعلان "ريغيف".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة عبد الفتاح حمود تُكرم طلابها المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟