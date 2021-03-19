قوات الاحتلال تقتحم محال تجارية وتفتش منزلاً في الخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، عدداً من المحال التجارية في مدينة الخليل، وفتشت منزلاً في بلدة بيت عوا جنوب غرب المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجلدة بمدينة الخليل، وداهمت عدداً من المحال التجارية وفتشتها.

وعرف من أصحاب تلك المحال "زياد مجاهد، وتامر مجاهد". كما داهمت منزلاً في بلدة بيت عوا يعود للمواطن محمود السويطي، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

في ذات السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي لمدينة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت مرورهم.