وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الحالة الوبائية في فلسطين لا تزال خطرة وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحـد وكالة الرأي الفلسطينية 4 حالات وفاة و248 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية فتح باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021 وكالة الرأي الفلسطينية نحو 2 مليون و714 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية 30 ألف مصل يؤدون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية شهيد برصاص الاحتلال في "بيت دجن" شرق نابلس وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و256 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة: الحالة الوبائية في فلسطين لا تزال خطرة

20 آذار / مارس 2021 12:20

رام الله – الرأي:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في رام الله كمال الشخرة "إن الحالة الوبائية في فلسطين لا تزال خطرة، وتشهد انتشارا واسعا لفيروس كورونا".

ودعا الشخرة، اليوم السبت، أبناء شعبنا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل استمرار ارتفاع الإصابات، وارتفاع نسب الإشغال بشكل كبير في المستشفيات.

وحول انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا، قال "إن الحملة تنطلق غدا من رام الله، وستكون في كافة المحافظات، وتشمل الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية، والخاصة، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة، ومن هم فوق 75 عاما كمرحلة أولى".

وأشار إلى أن لجنة كورونا في الوزارة ستجتمع اليوم، وسترفع توصياتها للجنة الطوارئ العليا حول الوضع الوبائي في فلسطين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة عبد الفتاح حمود تُكرم طلابها المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟