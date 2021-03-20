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الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 17 دونماً غرب سلفيت

20 آذار / مارس 2021 12:25

سلفيت – الرأي:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالاستيلاء على 17 دونما من أراضي قرى حارس وسرطة وبروقين غرب سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر، بأن سلطات الاحتلال تنوي فتح طريق تربط بين مستوطنة بركان والشارع المسمى "عابر السامرة".

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