وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تؤمن مقر لجنة الانتخابات بغزة وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: 12 أمّاً أسيرة في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 17 دونماً غرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الحالة الوبائية في فلسطين لا تزال خطرة وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحـد وكالة الرأي الفلسطينية 4 حالات وفاة و248 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية فتح باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021 وكالة الرأي الفلسطينية نحو 2 مليون و714 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

27 وفاة و1780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بفلسطين

20 آذار / مارس 2021 03:26

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم السبت، عن تسجيلها 27 وفاة، و1780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1695 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة:  "ضواحي القدس 2، قلقيلية 4، نابلس 2، طولكرم 1، بيت لحم 2، الخليل 6، جنين 1، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 4، وتم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 53، قلقيلية 88، نابلس 269، طولكرم 134، بيت لحم 90، الخليل 194، جنين 166، طوباس 38، أريحا والأغوار 13، رام الله والبيرة 160، سلفيت 26"، قطاع غزة 248، مدينة القدس 301.

وذكرت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 90، قلقيلية 0، نابلس 208، طولكرم 64، بيت لحم 131، الخليل 154، جنين 112، طوباس 4، أريحا والأغوار 36، رام الله والبيرة 330، سلفيت 73"، قطاع غزة 104، مدينة القدس 389.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات  1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أكدت الوزارة وجود 192 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة عبد الفتاح حمود تُكرم طلابها المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟