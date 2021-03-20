هنية يهاتف ذوي الشهيد حنايشة ويتحدث في بيت عزائه

الضفة المحتلة-الرأي:

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ظهر اليوم ذوي الشهيد عاطف حنايشة من بيت دجن في الضفة الغربية، وقدم لهم العزاء في الشهيد الذي ارتقى إلى الله مدافعًا عن فلسطين وأرضها، مشيدًا بجهاده ونضاله وأدواره المختلفة التي قام بها في حياته رحمه الله.

كما خاطب رئيس الحركة الجماهير المتواجدة في بيت عزاء الشهيد، وقال: "إن شهيدنا خرج يدافع عن كرامة شعبه وعن القدس وعن الأقصى بقلب عامر بالإيمان، فلقي الله بهذه الشهادة العظيمة على أرض فلسطين".

وأضاف "إن شهيدنا الذي عرفته المساجد مؤذنًا قد رفع ذكر الله عاليًا في الأذان فرفع الله ذكره في العالمين بهذه الشهادة الكريمة في أطهر الثغور على أرض فلسطين"، مشيرًا إلى أن بيوت الله ومساجده عرفت الشهيد أسيرًا وجريحًا وسابقًا بالخيرات، ثم اختتمت حياته بهذه الشهادة العظيمة على أرض فلسطين أرض الرباط والجهاد.

وأشار هنية إلى أنه كلما ظن البعض أن ضفة العياش قد انتزعت من تاريخها تبدد روعة الشهادة والعطاء هذه الأوهام وتصدح هذه الحناجر المحتشدة اليوم في بيت عزاء الشهيد بهيمنة نظام القرآن وزعامة رسول الله وسبيل الجهاد والمقاومة للتحرير والعودة، مشددًا على أن الضفة هي المخزون الاستراتيجي لشعبنا على طريق حسم الصراع مع العدو الصهيوني.

وتابع رئيس المكتب السياسي "إن شعبنا يدخل مرحلة جديدة على قاعدة وحدة حقيقية تنطلق من الثوابت والوفاء لدماء الشهداء الأبرار لنعلن أن هذه سبيلنا وطريقنا ولن نتراجع عنها، فشعبنا وطن نفسه على التحديات ومواجهة الصعاب وتقديم الغالي والنفيس من أجل فلسطين الأرض والهوية والمقدسات لتبقى فلسطين لشعبها وأمتها شاء من شاء وأبى من أبى".