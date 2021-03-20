هيئة الاستثمار تُمول 8 مشاريع صغيرة بقيمة 60 ألف دولار

غزة – الرأي:

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بغزة، عن تمويل 8 مشاريع صغيرة بنظام القرض الحسن، وكان اجمالي مبلغ التمويل للمشاريع التي تمت الموافقة عليها 60 ألف دولار، وقد شمل التمويل تطوير لـ 4 مشاريع قائمة، وانشاء 4 جديدة.

وتنوعت المشاريع الممولة بين مشاريع صناعية وزراعية وتجارية وخدماتية، وقد كانت المشاريع الممولة على النحو التالي: تطوير مشغل تطريز آلي و محل بيع وصيانة اجهزة كهربائية والكترونيات وصيدلية و عيادة أسنان و تطوير مشغل معادن ثمينة و تطوير دفيئة زراعية وصالون حلاقة وبقالة.

وأكد علام غباين مدير عام الهيئة أن عدد فرص العمل المستدامة التي ستعمل في هذه المشاريع يصل إلى 36 فرصة عمل موضحاً أن سداد أقساط المشاريع يصل إلى 36 قسط شهري فيما يصل في المشاريع التي يزيد تمويلها عن 10 الاف دولار إلى 50 قسط شهري.

وذكر أن جميع المشاريع تحصل على فترة سماح من سداد الاقساط في بداية المشروع، وأن فترات السماح تختلف حسب نوع المشروع.ونوه غباين إلى أنه سيتم الاعلان عدة مرات خلال العام عن استئناف استقبال طلبات التمويل.

ويذكر أن المشاريع يتم الموافقة عليها بعد عرضها على اللجنة الحكومية لتمويل المشاريع الصغيرة والتي تضم ممثلين عن عدة مؤسسات حكومية تشمل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة المالية والشباب والثقافة ووزارة الزراعة ومجلس الوزراء اضافة لممثل عن حضانة الاعمال والتكنولوجيا بالجامعة الاسلامية ويراس اللجنة مدير عام الهيئة.

