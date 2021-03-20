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لجنة الانتخابات تخاطب سلطة النقد لفتح حسابات للقوائم المترشحة

20 آذار / مارس 2021 06:41

لجنة الانتخابات المركزية
لجنة الانتخابات المركزية

وكالات-الرأي:

خاطبت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، سلطة النقد بخصوص فتح حسابات للقوائم الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية المقبلة.

وأعربت اللجنة في رسالتها إلى سلطة النقد، عن أملها بأن توعز سلطة النقد لكافة البنوك العاملة في فلسطين لتسهيل فتح حسابات للقوائم الانتخابية المتنافسة، وذلك من خلال إبراز نموذج إشعار قبول طلب ترشح القائمة الانتخابية والمصادق عليه من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

ويُذكر أن عملية الترشح للانتخابات التشريعية بدأت صباح اليوم السبت وتستمر لمدة 12 يوما بحيث تنتهي مساء يوم 31 آذار/ مارس الجاري.

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