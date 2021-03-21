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الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بـ 9 درجات

21 آذار / مارس 2021 08:24

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ويصبح الجو ربيعياً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم دافئاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائماً ومغبراً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ويبقى الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء، يكون الجو غائماً ومغبراً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجات مئوية ويبقى الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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