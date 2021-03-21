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الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين وسط وجنوب القطاع

21 آذار / مارس 2021 08:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، النار تجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، والمزارعين شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة المزارعين، وهم يقومون بفلاحة أراضيهم على مقربة من مطار غزة المدمر شرق رفح، ما اضطرهم إلى تركها والعودة إلى بيوتهم، دون وقوع إصابات.

وأضافت المصادر، أن القوات فتحت نيرانها على مراكب الصيادين قبالة شاطئ مدينة دير البلح وسط القطاع، ما ألحق أضرارا في أحد مراكب الصيادين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين أجبروا على مغادرة المكان.

يذكر أن الاحتلال يتعمد يوميا استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، إضافة إلى التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة.

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