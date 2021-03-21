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الكلاب في تايلاند تصطاد المصابين بكورونا.. كيف ذلك؟!

21 آذار / مارس 2021 08:44

الكلاب في تايلاند تصطاد المصابين بكورونا.. كيف ذلك؟!
الكلاب في تايلاند تصطاد المصابين بكورونا.. كيف ذلك؟!

نجحت تايلاند في تدريب ستة كلاب من فصيلة لابرادور على اكتشاف فيروس كورونا من رائحة تعرق الشخص في أقل من خمس ثوان، بعد نجاح الدراسة التجريبية المكثفة التي استمرت ستة أشهر.

يمكن لكلاب اللابرادور الآن اكتشاف ما إذا كان الشخص مصابًا بفيروس كورونا بعد التواجد حوله لمدة ثوان فقط، بحسب ما نشرت صحيفة "mirror" البريطانية.

صرح البروفيسور كايوالي تشاتدارونج، من جامعة شولالونجكورن في تايلاند: بأن "الأفراد المصابين بفيروس كورونا يتمتعون برائحة مميزة من خلال عرقهم والتي تكتشفها الكلاب بسهولة".

​يعتقد الباحثون أن الكلاب ستكون قادرة على اكتشاف الفيروس الذي أودى بحياة الملايين في جميع أنحاء العالم، بشكل أكثر كفاءة من فحوصات درجة الحرارة المفروضة حاليًا.

في حين أن الحيوانات قد لا تحتاج إلى شم الأشخاص الحاملين للفيروس، فإنها ستكون قادرة على اكتشافه من خلال عينات من العرق.

وقال البروفيسور كايوالي تشاتدارونج: "الكلاب تختلف عن طرق فحص درجة الحرارة المعتادة في أنها تستطيع اكتشاف أولئك الذين قد يكونون مصابين بالفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض، ولا يعانون من الحمى".

وأضاف: "الكلاب ستكون قادرة على الكشف عن هؤلاء الأشخاص، ومعدل دقتها في اكتشاف المرضى هو 94.8%".

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