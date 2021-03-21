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لمدة يومين

إغلاق كافة مراكز خدمات أونروا بغزة رفضًا للكابونة الموحدة

21 آذار / مارس 2021 08:45

غزة – الرأي

أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين، صباح اليوم الأحد، عن إغلاق كافة مراكز خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة لمدة يومين متتاليين رفضًا لنظام توحيد السلة الغذائية الموحدة.

وقالت اللجنة المشتركة في بيان صحفي، إن إغلاق هذه المراكز جاء بسبب مسؤوليتها عن تحديث بيانات الموظفين التي تهدف الإدارةة لحرمانهم من الحصول على السلة الغذائية على أساس أنهم موظفين يحصلون على أجور ثابتة.  

وذكرت أنها طالبت إدارة الأونروا مراراً وتكراراً بالخروج من إطار إدارة الأزمة من الداخل إلى معالجة الأزمة عبر التوجه للمجتمع الدولي والدول المتعهدة للأونروا لحثها على تقديم مزيد من الموارد المالية لصالح السلة الغذائية التي تقدم لفقراء اللاجئين والذين صنفتهم الأونروا وفقا للبحث الاجتماعي الذي قامت به خلال السنوات الماضية أنهم يعانون من فقر مطلق.

وطالبت اللجنة إدارة الأونروا بحل الازمه بعيداً عن السلة الغذائية للفقراء وعدم استسهال اقتسام قوت اللاجئ الفلسطيني الفقير، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تندرج بإطار التقليصات المستمرة لخدمات اللاجئين وبالتالي التخوف من أن تحمل هذه الإجراءات أبعادٍ سياسية والتي تشكل مخاطر جدية على وجود الأونروا كونها شاهد رئيسي على قضية اللجوء وحق العودة وفقا للقرار الاممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها مع تعويضهم.

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