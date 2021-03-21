وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 شبان ويعتدي على آخر جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية علامات تكشف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وكالة الرأي الفلسطينية ما هو العمر المثالي لانقاص الوزن؟ وكالة الرأي الفلسطينية هل تعرف ما هي النجوم السوداء؟ وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق كافة مراكز خدمات أونروا بغزة رفضًا للكابونة الموحدة وكالة الرأي الفلسطينية الكلاب في تايلاند تصطاد المصابين بكورونا.. كيف ذلك؟! وكالة الرأي الفلسطينية العثور على "نفق الموت" في فرنسا وكالة الرأي الفلسطينية لا ترمي القشور.. فوائد مذهلة لقشور الفواكه والخضار وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين وسط وجنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد
أخبار » عجائب وطرائف

هل تعرف ما هي النجوم السوداء؟

21 آذار / مارس 2021 08:46

هل تعرف ما هي النجوم السوداء؟
هل تعرف ما هي النجوم السوداء؟

يمكن أن تكون الثقوب السوداء نجومًا تحدث في قلبها بعض العمليات غير النمطية. تم اقتراح وجهة النظر هذه حول طبيعة الأجسام الفضائية من قبل الفيزيائي إيغور نيكيتين من معهد فراونهوفر للدوائر المتكاملة في ألمانيا.

ونقل موقع "تي في زفيزدا"، أنه وفقًا لفرضية العالم الألماني، فما يسمى بـ"نوى بلانك" للنجوم المظلمة قد تتكون من مادة غريبة شديدة الكثافة، يكون حجمها مضغوطًا إلى أقصى حد.

في هذه الحالة، من المستحيل وجود ما يسمى "أفق الحدث" (منطقة تحيط بالثقب الأسود أو الثقب الدودي، ضمنه لا تؤثر الحوادث بالملاحظ الخارجي)، أي المكان الذي تتجاوز فيه قوة الجاذبية سرعة الضوء، وبالتالي فإن هذه النجوم تبدو وكأنها ثقوبا سودء، ولكن في الواقع هي ليست ثقوبا.

وفقًا للفيزيائي، يختلف سلوك النجوم المظلمة في مجالات الجاذبية القوية عن السلوك المقبول عمومًا.

ويقول: "أفق الحدث النموذجي للثقوب السوداء الحقيقية يتم محوه. بدلاً من ذلك، يتم تكوين حفرة جاذبية عميقة حيث تصبح قيم الانزياح الأحمر كبيرة للغاية. نتيجة لذلك، بالنسبة لمراقب خارجي، يبدو النجم أسودًا، مثل ثقب أسود حقيقي".

وأشار مؤلف العمل أيضًا إلى أن نظرة جديدة على ظاهرة النجوم السوداء تفسر أصل الاندفاعات الراديوية السريعة. يلاحظ الفيزيائي أنه يمكن تسجيل هذه الظاهرة عندما تقع الكويكبات والأجسام الكونية الأخرى في قلب بلانك لنجم مظلم. في هذه الحالة ، يمكن أن تحدث موجة من موجات الضوء عالية الطاقة، والتي تحت تأثير الجاذبية القوية لنجم مظلم، من شأنها أن تؤدي إلى انزياح أحمر للضوء، والذي ستسجله التلسكوبات الراديوية كنبضة راديوية واحدة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة عبد الفتاح حمود تُكرم طلابها المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟