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ما هو العمر المثالي لانقاص الوزن؟

21 آذار / مارس 2021 08:47

ما هو العمر المثالي لانقاص الوزن؟
ما هو العمر المثالي لانقاص الوزن؟

كشف أستاذ قسم العلاج الطبي في جامعة موسكو الطبية الحكومية، يوري كونيف، أن أنظمة فقدان الوزن واتباع حمية غذائية محددة لها حدود عمرية يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية جمة.

وقال الطبيب لموقع "مير 24" الروسي أن هناك قيود عمرية على الوجبات الغذائية بسبب التغيرات التي تحدث في جسم الإنسان.

واعتبر الخبير الروسي كونيف أن هناك تقنيات محددة تساعد على إنقاص الوزن بسرعة ولها تأثير فاعل على عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مشيرا إلى أنه "لا مشكلة لدى الشباب باعتماد هذه التقنيات لكن أصل المشكلة عند كبار السن والمسنين".

وأضاف كونيف: "هناك إجماع على أنه يمنع على كبار السن من إنقاص الوزن، حيث يؤدي التغيير في التمثيل الغذائي إلى تغيير في المعلمات الفيزيولوجية التي تؤثر على المؤشرات سلبًا على صحتهم"، معتبرا أن من عمره أقل من 60 عامًا يمكن محاولة إنقاص الوزن.

وشدد الطبيب أنه من المهم أن يكون لديك وقت لفقدان الوزن قبل سن الستين من أجل الاقتراب من الشيخوخة بمعدة طبيعية وخلاف ذلك سيستمر الجسم بسبب المعدة المنتفخة في طلب المزيد من الطعام أكثر من اللازم.

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