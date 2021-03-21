وكالة الرأي الفلسطينية 89 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينفذ عمل تطوعي في يوم الأخوة الكشفي وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة والمستشفى الأهلي العربي يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: دائرة الشكاوى تقدم(150) ألف خدمة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية بيوم الأم .. وزارة الأسرى: 12 أمّاً يقبعن بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2784) الأحد 21/3/2021 وكالة الرأي الفلسطينية سلطة البيئة..15 عاماً من الإنجازات والمشاريع لتعزيز الوعي وحماية المواطن وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و307 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية دير البلح: 80 دونم نسعى لتخصيصها لإنشاء مقبرة ومقر للسوق وكالة الرأي الفلسطينية 12 أمّا فلسطينية في سجون الاحتلال
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا من مدن الضفة

21 آذار / مارس 2021 08:54

بيت لحم- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وفجر اليوم الأحد، خمسة عشر مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وشنت حملة دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين؛ حيث قامت باعتقال عدد من الأسرى المحررين عرف منهم: سلامة محمد فايز طقاطقة وشقيقه فايز محمد فايز طقاطقة ووليد عيسى علي طقاطقة وعاطف محمد ثوابتة، حيث تم نقل المعتقلين إلى جهة غير معلومة بعد انسحاب قوات الاحتلال من البلدة

وذكر المكتب أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين عبر وحدات خاصة، واعتقلت الشابين وديع الغول وحمادة الدمج.

وفي مدينة القدس، اعتقل القوات الشابين داهود الحنيطي ومحمد أبو الهوى من بلدة الطور شرق المدينة.

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان من قرية سنيريا قرب قلقيلية، وهم: محمد عمر (35 عاما) وشقيقه حسام (32 عاما)، ومحمود طه (27 عاما) وشقيقه أحمد (24 عاما)، ومحمد حامد يونس (32 عاما)، وأنيس يونس (26 عاما)، وأنس يونس (23 عاما)، خلال تواجدهم بالقرب من خلة حسان، شمال القرية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة عبد الفتاح حمود تُكرم طلابها المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟