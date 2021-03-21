الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا من مدن الضفة

بيت لحم- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وفجر اليوم الأحد، خمسة عشر مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وشنت حملة دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين؛ حيث قامت باعتقال عدد من الأسرى المحررين عرف منهم: سلامة محمد فايز طقاطقة وشقيقه فايز محمد فايز طقاطقة ووليد عيسى علي طقاطقة وعاطف محمد ثوابتة، حيث تم نقل المعتقلين إلى جهة غير معلومة بعد انسحاب قوات الاحتلال من البلدة

وذكر المكتب أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين عبر وحدات خاصة، واعتقلت الشابين وديع الغول وحمادة الدمج.

وفي مدينة القدس، اعتقل القوات الشابين داهود الحنيطي ومحمد أبو الهوى من بلدة الطور شرق المدينة.

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان من قرية سنيريا قرب قلقيلية، وهم: محمد عمر (35 عاما) وشقيقه حسام (32 عاما)، ومحمود طه (27 عاما) وشقيقه أحمد (24 عاما)، ومحمد حامد يونس (32 عاما)، وأنيس يونس (26 عاما)، وأنس يونس (23 عاما)، خلال تواجدهم بالقرب من خلة حسان، شمال القرية.