"مستعربون" يختطفون مواطنين من جنين

اختطفت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال "مستعربون"، اليوم الأحد، مواطنين من مخيم جنين.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات خاصة اعتقلت الشابين حمادة الدمج، ووديع الغول، أثناء تواجدهما قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
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21 آذار / مارس 2021 09:35
جنين-الرأي:
اختطفت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال "مستعربون"، اليوم الأحد، مواطنين من مخيم جنين.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات خاصة اعتقلت الشابين حمادة الدمج، ووديع الغول، أثناء تواجدهما قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
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