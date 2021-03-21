وزارة الصحة و"الصحة العالمية" تباشران التطعيم بلقاح فايزر واسترازينكا

غزة – الرأي

باشرت وزارة الصحة في غزة ومنظمة الصحة العالمية حملة التطعيم بلقاح فايزر واسترازينكا المقدم من مؤسسة كوفاكس.

وقالت الوزارة، إنه تم إطلاق البدء باستخدام اللقاح في لقاء نظم بهذه المناسبة بحضور ممثلي المؤسسات الدولية الصحية الشريكة، والشخصيات الصحية ووسائل الاعلام.

وعبرت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة السيدة ساشا بوتسوما خلال كلمة لها، عن فخرها بالتعاون مع وزارة الصحة بالإعلان عن وصول هذا الصنف من اللقاحات لأول مرة بترتيب من مؤسسة كوفاكس وهي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية مع شركاء دوليين آخرين لضمان المساواة في الحصول على لقاحات كوفيد 19 لجميع البلدان في العالم.

وذكرت بوتسوما أن لدينا الآن 11.700 جرعة من لقاحات فايزر و9600 جرعة من لقاحات استرازينكا متوفرة في غزة، حيث تم التحقق من صحة كلا النوعين من اللقاحات من قبل منظمة الصحة العالمية على الصعيد العالمي.

وتوقعت أن يصل 57600 جرعة أخرى من لقاح استرازينكا الى غزة بحلول نهاية أبريل المقبل من خلال كوفاكس .

وقالت بوتسوما إنه مع وصول الجرعات الأخيرة، يمكن تلقيح 41 ألف فرد ضد كوفيد 19 في غزة واستهداف الفئات ذات الأولوية فقط مثل العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وأشارت إلى أنه تم تطعيم حتى الآن 10 آلاف شخص وهو انجاز كبير، مشددةً على تناول اللقاح من الجميع بمجرد توفره بشكل كاف وخاصة العاملين الصحيين والفئات الأكثر عرضة للإصابة.

بدوره، أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية لشئون الصحة العامة د. مجدي ضهير أن اللقاح هو الخيار الوحيد أمام مجتمعنا لمواجهة الجائحة وخطرها في ضوء الموجة الثانية والزيادة المضطردة في عدد الحالات، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

ووجه ضهير شكر وزارة الصحة إلى كوفاكس ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية على جهدهم في إيصال شحنة الجرعات لإكمال ما بدأت به الوزارة سابقا بحملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كوفيد 19 .